Pesaro, lotta al contrabbando: sequestrati oltre 4mila prodotti pericolosi per la salute

PESARO – Lotta al contrabbando, controlli a tappeto dei finanzieri della Compagnia di Pesaro lungo il tratto costiero del territorio pesarese. Obiettivo il contrasto dei traffici illeciti, anche via mare, alla contraffazione, alla tutela del Made in Italy e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, attraverso l’impiego di più pattuglie, composte anche da un’aliquota di personale di rinforzo, da un’unità navale del Reparto Operativo Aeronavale di Ancona e da due unità cinofile.



I militari impiegati hanno effettuato numerosi controlli soprattutto nelle aree costiere e sulle principali arterie viarie, al fine di prevenire possibili attività illecite nei settori di natura economico finanziaria.

Nel corso delle attività di servizio sono state identificate circa 70 persone e controllati ben 41 autoveicoli, tra autovetture e motocicli.

Nell’area del porto di Pesaro, con l’ausilio dell’unità cinofila, sono stati passati al setaccio i 204 passeggeri appena sbarcati dal traghetto di linea proveniente dalla Croazia.

I controlli della Guardia di Finanza di Pesaro

Nei giorni scorsi i finanzieri dipendenti dal Comando Provinciale di Pesaro hanno eseguito, in diversi esercizi commerciali di Fano, Torrette di Fano, Monteporzio e Cartoceto, controlli in materia di contraffazione e sicurezza dei prodotti che hanno permesso di sottoporre a sequestro circa 4.600articoli tra abbigliamento, prodotti per la casa, accessori moda e per la persona, materiale per ferramenta e idraulica tutti non conformi alla normativa in materia di sicurezza e, dunque, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Nell’attuale contesto emergenziale, i presidi di vigilanza attivati dalla Guardia di Finanza, confermano il ruolo fondamentale della Forza di Polizia economico-finanziaria costantemente impegnata al contrasto di ogni forma di illegalità a tutela della popolazione.