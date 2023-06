Pesaro, locali sfitti e decoro: ecco le vetrine griffate Rossini

PESARO – Locali sfitti, le vetrine griffate Rossini.

Tra abiti d’epoca e ceramiche per una mise en place ispirata al lato più gourmand del Maestro pesarese – il nuovo look della vetrina di via San Francesco 50 che si presenta a cittadini e turisti con un nuova veste, «Frutto della convenzione siglata dal Comune, dal liceo Mengaroni e della Fiaip, per valorizzare i locali sfitti del centro storico, dare loro una nuova vita, renderli sia più appetibili sul mercato, sia più belli da vedere durante il passeggio» ha spiegato Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione e alla Partecipazione nel presentare l’aspetto del locale di proprietà di Raffaella Montesi. Il primo di quelli che la Convenzione prevede di «riqualificare tramite l’arte e le altre peculiarità che segnano l’identità di Pesaro2024, Capitale italiana della cultura».

L’intervento, «è nato come “spinoff” del progetto pensato in collaborazione con l’assessorato alla Bellezza di Daniele Vimini, che a Natale 2020 aveva riempito le vetrine delle agenzie di viaggi delle creazioni artigianali, idee regalo e opere artistiche solitamente esposti nei mercatini. Si propone di riqualificare, al momento, altri locali (il prossimo sarà in corso XI Settembre), ed è inserito nella più ampia strategia di “recupero” messa in campo tramite il “Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico di Pesaro” che chiede ai proprietari di negozi “liberi” di oscurarne le vetrate con pannelli o materiali di colore chiaro, per rispettare il decoro estetico delle vie» ha precisato Frenquellucci.

La prima vetrina “allestita” è stata ideata dalle studentesse e dagli studenti (rappresentati da Valentina Tonti e Giulia Forlani, della 4C) delle sezioni di Grafica e Fashion design del Mengaroni. Serena Perugini, dirigente scolastico, «È stata un’emozione passare in via San Francesco in bici e vedere realizzati gli abiti, esempi della tradizione di tessitura della scuola, ed esposti i piatti in ceramica fatti dai nostri ragazzi; Sono temi che richiamano Rossini e importanti per la città, soprattutto in vista di Pesaro2024. Con l’allestimento “A pranzo con Rossini” ogni studente ha studiato, per ogni opera del Cigno, una ricetta e un piatto abbinato, la sezione di moda gli abiti esposti». Per la docente Isabella Galeazzi, il progetto «è un’ulteriore opportunità per i ragazzi che possono avere una loro vetrina; un altro modo con cui “la parola si fa immagine” grazie alla fiducia, sempre corrisposta, del Comune».

A completare i tasselli della Convenzione è la Fiaip, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali che, come spiegato dal presidente provinciale Tommaso Andreani, «ha proposto ai proprietari di locali in centro storico questa iniziativa che valorizza i negozi attraverso gli elementi culturali che segnano la nostra città. Non secondario è anche il fatto che l’allestimento delle vetrine permette di vedere – al meglio – gli spazi disponibili sul mercato. Crediamo possa sollecitare l’interesse e spingere gli affitti e creare nuove attività». A crederci, per prima è stata Raffaella Montesi, proprietaria dell’immobile di via San Francesco, in passato apprezzata pasticceria: «Mio padre è un appassionato collezionista e da tempo mi chiedeva di togliere la carta oscurante dalla vetrina; non potevo, perché il Regolamento non lo prevede, quindi appena sono stata contattata dalla Fiaip, ho deciso entusiasta di aderire al progetto; e siamo davvero soddisfatti dell’allestimento rossiniano pensato dal Mengaroni».