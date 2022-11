Pesaro, lo cercavano da giorni: pensionato trovato morto in casa

PESARO – Il dramma familiare. Non rispondeva ai figli che lo stavano cercando e nemmeno ai vicini che non lo vedevano da qualche giorno. L’hanno trovato morto in casa nel tardo pomeriggio di lunedì dopo l’allarme lanciato da chi stava tentando di avere un contatto con il pensionato, un 72enne che risiedeva in città.

A trovarlo riverso sul pavimento del bagno sono stati i vigili del fuoco che sono stati mobilitati per entrare all’interno dell’abitazione. Un decesso, quello dell’uomo, che risale a qualche giorno prima, almeno quattro giorni. Nella cucina di casa è stata trovata una busta della spesa che non era stata nemmeno disfatta. Lo scontrino aveva la data del 24 novembre, giovedì scorso, giorno della sua morte. L’anziano deve essersi sentito male appena rientrato a casa con la borsa dalla spesa o subito dopo.

Quando è stato colto dall’improvviso e fatale malore, a metà della scorsa settimana, non ha avuto tempo di avvertire nessuno e di chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del 118 e gli agenti della squadra volante per gli accertamenti di rito. Il medico ha constatato il decesso dovuto a cause naturali.