PESARO – Il cliente non è soddisfatto della prestazione sessuale e chiede il rimborso. Sul posto intervengono gli agenti di polizia chiamati dopo il litigio.

In piena notte un uomo ha fatto squillare il 112 per richiedere un intervento. Il motivo? L’uomo era appena stato in una abitazione per consumare un rapporto sessuale con un transessuale. Dopo il contatto telefonico, hanno stabilito un prezzo, l’orario e il luogo dell’incontro. Ma la prestazione non è andata benissimo, tanto che il cliente non ha raggiunto l’orgasmo. Quanto basta per iniziare a litigare con il transessuale. «Mi devi restituire i soldi che ti ho dato, non sono soddisfatto». Per lui niente orgasmo, niente paga.



Di qui un battibecco in cui i toni si sono alzati non poco in piena notte. Finchè il cliente, stanco del suo partner improvvisato, ha chiamato il 112. Sul posto è intervenuta la Volante della polizia. Ma al suo arrivo il cliente si era già dileguato lasciando in casa il transessuale. Che ha aperto ai poliziotti e spiegato quanto accaduto.

La lite è finita lì e non sarà facile capire se ci saranno strascichi. Del resto il cliente se n’è andato anche per evitare un contatto coi poliziotti, forse per pudore.