Pesaro, litiga con la madre poi calci e spinte agli agenti: arrestata 40enne

PESARO – Litiga con l’anziana madre, poi con gli agenti. Arrestata. Si tratta di una 40enne già nota per maltrattamenti verso la madre. E l’altra sera i vicini di casa hanno sentito insulti, grida e rumori, così hanno chiamato la Questura. Gli uomini della Volante sono subito arrivati sul posto, ma le loro divise non sono bastate a far calmare la 40enne. Alla richiesta degli agenti di poter vedere la madre, ha risposto che stava dormendo in camera e non voleva che la svegliassero. Poi si è scagliata contro gli agenti a spintoni, facendone cadere uno e provocandogli ferite ed ecchimosi guaribili in 4 giorni. Per la donna è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

È stata giudicata con rito direttissimo. Arresto convalidato ed emessa misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa dell’udienza finale, fissata per fine novembre.