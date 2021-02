Pesaro, litiga con la compagna poi aggredisce i poliziotti: arrestato

PESARO – Martedì sera intorno alle 23 una donna ha dato l’allarme alla sala operativa della Questura perché il compagno, ubriaco, aveva comportamenti aggressivi. Temendo che potesse diventare pericoloso ha chiamato il 113.

Sul posto, nel centro storico, è stata inviata una pattuglia della squadra Volante. E proprio mentre gli agenti si dirigevano verso l’abitazione segnalata hanno incontrato in strada un uomo con un bicchiere di alcol in mano.

Si trattava proprio del compagno della donna che ha dato l’allarme, un 28enne pesarese. Gli agenti lo hanno fermato ma lui ha reagito con insulti e aggressioni verbali. Quando gli sono stati chiesti i documenti, ha sferrato una gomitata a un poliziotto. In pochi istanti è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e lesioni. Per lui anche la multa da 100 euro per ubriachezza molesta e infine altri 400 euro di sanzione perché era in giro senza giustificato motivo oltre l’orario consentito dai decreti relativi alla limitazione del contagio da coronavirus. Erano oltre le 22. Ha patteggiato, con direttissima, a 6 mesi condizionati da lavori socialmente utili.