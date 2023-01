Pesaro, lite tra genitori (e vicini di casa): i carabinieri li convincono a collaborare

PESARO – Lite tra genitori di ragazzi disabili, intervengono i carabinieri.

I militari sono intervenuti nella periferia della città per dirimere un diverbio insorto tra due vicini di casa che rappresentavano veementemente le proprie ragioni. Entrambe le parti devono affrontare una disabilità in famiglia, motivo per cui non coincidevano le rispettive esigenze di gestione degli spazi comuni condominiali. Una delle due, nel corso della vicenda, avrebbe gettato per le scale la sedia a rotelle utilizzata dalla controparte, in quanto ostacolo alla necessaria fruizione degli spazi. Solo alla presenza dei Carabinieri i due, dopo essersi placati e ascoltato le indicazioni dei militari, hanno deciso di collaborare per trovare, come così è stato, una soluzione comune.

Sabato mattina (21 gennaio) i militari sono intervenuti in città per una segnalazione un po’ particolare.

Alcuni vicini di casa hanno sentito abbaiare continuamente il cane di una coppia di coniugi settantenni e temendo che gli stessi stessero male o peggio, hanno chiamato il numero di emergenza “112”, tramite il quale sono giunti sul posto i carabinieri. Hanno constatato che la coppia stava bene e non era successo nulla di che. Tutto è bene quel che finisce bene, ma è stato importante che vicini di casa si siano rivolti all’Arma di Pesaro per le verifiche del caso.