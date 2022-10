Pesaro, lite e spinte alla moglie: arrestato alla Celletta

PESARO – La violenta lite con la moglie nella zona della Celletta. Poi l’intervento di un poliziotto in borghese per sedare l’alterco. Il caso finisce con un arresto.

L’episodio si è svolto domenica sera nella zona della Celletta. Qui un uomo di 48 anni, ubriaco, ha inveito contro la moglie davanti ai tre figli minorenni, l’avrebbe anche spintonata. Cosa che ha attirato l’attenzione di un agente non in servizio, il quale ha chiamato i colleghi che hanno placato l’uomo e lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Durante la direttissima però non sarebbero state confermate le spinte ai poliziotti, configurandosi la resistenza passiva. Dunque l’arresto non è stato convalidato.



Ma contestualmente dovrebbe scattare anche il codice rosso per il litigio contro la moglie. L’uomo, con alcuni precedenti per lesioni, non sarebbe nuovo a questi atteggiamenti dato che ad aprile ci sarebbe stato un episodio simile, sempre nei confronti della compagna. All’epoca era intervenuta la volante della polizia e l’uomo, ubriaco, aveva persino dato delle testate all’auto della polizia.