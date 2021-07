Pesaro, litigano perché non trovano il Pokemon Go: arriva la Volante

PESARO – Litigano perchè non trovano il Pokemon Go, arriva la Volante della Polizia.

E’ successo in piena notte in via Madonna di Loreto, quando le urla di tre ragazzi hanno fatto sì che qualche residente lanciasse l’allarme. Quando i poliziotti sono arrivati la prima impressione era che due ragazzi e una ragazza stessero litigando per motivi stradali ma così non era. Il motivo del diverbio era che i tre non erano d’accordo sul punto esatto del Pokemon Go. Si tratta di un gioco sul telefonino in cui il protagonista può incontrare e catturare Pokémon nell’ambiente reale tramite coordinate Gps e mappe.

Una volta raggiunto il punto esatto, sul telefonino appare il Pokèmon e si conquistano premi e trofei. La zona indicata era quella di Madonna di Loreto ma i tre, nel gioco scaricato sul telefonino, non riuscivano a individuarlo, così è scattato un diverbio.



Non è tutto in tema di litigi perché i poliziotti sono anche intervenuti nella zona di Tombaccia per un altro violento litigio tra padre e figlio. Il padre continuava a cambiare gestore telefonico in maniera compulsiva, scatenando quindi le ire del figlio. Lettere di diritto di recesso, penali di fuoriuscita, disservizi per i continui cambiamenti hanno fatto sbottare il giovane tanto da arrivare a un diverbio molto acceso. I vicini di casa, sentendo le urla, hanno avvisato la Polizia che è intervenuta per calmare gli animi esagitati dei due.