Pesaro, lite tra over 70 con la minaccia di spararsi: interviene la polizia

PESARO – Lite e minacce tra due arzilli anziani: un over 70 e un 80enne.



Al rientro a casa uno dei due avrebbe trovato la propria auto, parcheggiata sotto il balcone del vicino, bagnata probabilmente con urina. Così si è arrabbiato e ha chiesto spiegazioni al vicino.

Da questo ne è nata una accesa discussione, con tanto di promessa di spararsi con una pistola. Minacce e insulti a toni di voce molto alti tanto che i residenti della zona hanno chiamato le forze dell’ordine lanciando l’allarme per la lite che sarebbe potuta degenerare e sfociare in tragedia visto che il tema della pistola era stato paventato più volte.

La Volante della Polizia è intervenuta immediatamente nella mattinata di ieri. Solo davanti ai poliziotti e alle divise i due iracondi anziani si sono calmati.



Ma i poliziotti non hanno voluto lasciare niente al caso così hanno avviato una perquisizione al fine di trovare le presunte pistole millantate dai due litiganti.

Per fortuna nelle abitazioni non c’erano tracce di armi.



Chi invece aveva le armi era un imprenditore agricolo che il giorno precedente aveva avuto un forte litigio in uno studio legale durante un’asta per l’acquisizione di un terreno. Alcune presunte irregolarità sull’offerta presentata avevano scatenato l’ira dell’imprenditore che aveva minacciato i presenti.

Per questo motivo i poliziotti erano andati a casa sua a verificare se avesse delle armi e una volta trovate, regolarmente detenute, ne hanno sequestrate in via congelare per evitare eventuali conseguenze tragiche.