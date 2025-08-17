Pesaro, lite tra minorenni sul lungomare: cinghiate e botte

PESARO – Lite dal balcone alla strada, botte e cinghiate tra tra minorenni.



È successo la notte di Ferragosto, intorno alle 1 e 30 in viale Trieste nella zona di Levante intorno alla foce del Genica. I contorni della vicenda sono ancora poco chiari, ci sono alcuni aspetti che le forze dell’ordine stanno verificando.



Forse degli schiamazzi potrebbero aver svegliato tre ragazzi di Perugia, ospiti di un hotel sul lungomare assieme ai genitori. O forse qualcos’altro ha spinto i due gruppi a litigare.



Tra i minorenni sarebbe iniziato un battibecco dal balcone al piano strada. Insulti e sfottò, finchè i turisti sono scesi e hanno affrontato il gruppo di pesaresi. Qui dalle parole ai fatti il passo è stato molto breve, tanto che un minorenne pesarese è stato aggredito e picchiato anche con la cinghia dei pantaloni. Poi gli sarebbe stata strappata la catenina che aveva al collo (non un oggetto di valore, bensì un monile di bigiotteria). Il parapiglia è terminato con i due gruppi che si sono separati e con il giovane perugino che ha restituito la collana.

Sul posto è arrivata la polizia che ha identificato tutti i protagonisti. Il ragazzino picchiato è finito in pronto soccorso per le cure del caso. Ha rimediato qualche giorno di prognosi. I due gruppi racconteranno le loro versioni, fatto sta che sono partite le prime denunce per lesioni e rapina.



