Pesaro, lite con la fidanzata in piena notte: multato, denunciato ed espulso

Contattati dai vicini di casa per le urla, i poliziotti hanno raggiunto un 31enne albanese non in regola coi documenti. Aveva un coltello nello zaino

PESARO – Urla in piena notte, una lite accesa, tanto che i vicini chiamano la Polizia. Il fatto è accaduto in via Giordano Bruno nella notte tra domenica – 24 gennaio – e lunedì attorno alle 2:30.

Secondo quanto si apprende una coppia di fidanzati ha iniziato a discutere per motivi di gelosia. Il tono di voce si è alzato sempre di più alto fino a svegliare i vicini che hanno chiesto l’intervento della Polizia. I due erano in uno stato di alterazione psicofisica.



Sul posto è intervenuta attorno alle 2:45 la Volante della Questura di Pesaro che ha provveduto a calmare gli animi e identificare i due ragazzi. In particolare lui, 31 anni, albanese, non era in regola coi documenti. Risulta residente a Rimini, motivo per cui è stato sanzionato per inosservanza della normativa covid in quanto arrivato a Pesaro da fuori regione. È scattata la multa da 400 euro.



Ma non è tutto perché è stato denunciato penalmente in quanto all’interno dello zaino aveva un coltellino, considerato un’arma atta a offendere. La lite con la fidanzata si è fermata solo alle urla.



Il giovane, già noto nell’ambito dell’assunzione di droghe, è stato quindi espulso. Nella giornata di ieri – 25 gennaio – i poliziotti lo hanno dovuto accompagnare al centro per identificazione ed espulsione di Gorizia. Nei prossimi giorni verrà rimpatriato.