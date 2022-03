Pesaro, la lite dopo la sbronza: scatta la multa per ubriachezza molesta

PESARO – Gli effetti dell’alcol. Due protagonisti diversi, ma in entrambi i casi è scattato l’intervento dei carabinieri. E per i protagonisti si profila una bella multa per ubriachezza molesta.

Il primo caso è avvenuto lunedì sera (29 Marzo) nella galleria dell’Ipercoop Miralfiore. Qui una donna di 44 anni, italiana, visibilmente ubriaca ha iniziato a importunare e infastidire le persone di passaggio. Finchè sono stati chiamati i militari. I carabinieri le hanno chiesto le generalità e hanno chiesto il supporto del 118 per le cure. La donna si è calmata ma per lei scatterà la multa per l’ubriachezza molesta. Una volta si trattava di un reato, ma ora è stato depenalizzato ed è ridotto a sanzione amministrativa di 100 euro.



Altro caso nella notte nel quartiere di Soria dove un magrebino di 23 anni ha iniziato a prendersela coi suoi coinquilini. Alticcio e fuori di senno imputava a loro il fatto di avergli rubato i documenti. Cosa ovviamente non riscontrata dai carabinieri. Grida e rumori verso le 6 di mattina che hanno svegliato i vicini. Così c’è stata la chiamata ai carabinieri che sono intervenuti sul posto. Un bel trambusto perché il giovane ubriaco ha continuato a inveire anche in strada finchè è stato calmato. Anche per lui scatterà la sanzione per ubriachezza molesta.