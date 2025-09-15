Pesaro, lite tra ragazzini: uno di loro sanzionato per ubriachezza molesta

PESARO – Lite tra ragazzini, arriva la polizia: uno di loro sanzionato per ubriachezza molesta.

Nella notte tra sabato e domenica entrambe le Volanti della Questura sono intervenute a Pesaro all’esterno di un locale nella zona del Lungomare Nazario Sauro.



Al 112 era arrivata segnalazione di una lite tra giovanissimi tanto che in diversi hanno chiamato le forze dell’ordine.

Le volanti sono arrivate sul posto e hanno identificato le persone presenti, riportando la situazione all’ordine. Non è chiaro quanti giovani se ne fossero già andati all’arrivo delle due pattuglie. Certo è che ne sono rimasti sette, due di questi minorenni. La situazione si è subito calmata. Uno è stato sanzionato per ubriachezza molesta.

Numerosi altri giovani sono stati identificati nel corso della medesima serata su tutto il lungomare, a conclusione della tradizionale Fiera di san Nicola.



Alla Fier c’è stato anche un furbetto, stanato dalla polizia locale. I vigili urbani infatti, nella giornata del sabato, hanno scoperto un espositore – una grande bancarella che vende occhiali da sole lungo viale Trieste – completamente abusiva. Nessuna licenza e nessun permesso alla vendita. Grazie ai controlli a tappeto degli agenti, l’attività illecita è stata scoperta la bancarella è stata costretta a chiudere in fretta e furia, sotto lo sguardo attonito dei passanti.