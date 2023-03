Pesaro, lite in pieno centro con spinte e grida. Arriva la polizia locale

Intervento in piazzale Lazzarini dove i passanti hanno assistito alla scena pensando potesse degenerare. Identificati un rumeno e un italiano

PESARO – Attimi di tensione nel tardo pomeriggio del 15 marzo nella zona di piazzale Lazzarini per un violento litigio tra due persone che ha rischiato di degenerare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per bloccare i due contendenti. I due litiganti, un romeno e un italiano, pare abbiano delle vecchie pendenze tanto che dopo l’episodio l’italiano era intenzionato ad andare in Questura per sporgere querela.

I due hanno cominciato a gridare in una zona centrale, tra piazza Lazzarini e i giardini dell’ospedale San Salvatore. Dopo le parole i due hanno sono passati ai fatti e sono volati spinte e schiaffi. A questo punto i passanti hanno avuto paura e temendo che l’alterco potesse solo peggiorare hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia locale con tutti gli agenti disponibili. Allertata anche la polizia di Stato a supporto. Gli agenti hanno riportato la calma e identificato i litiganti.