Pesaro, le liste civiche di maggioranza chiedono più telecamere per la sicurezza

PESARO – Piano di sicurezza urbana, intervengono i consiglieri de La Marcia in più Pesaro, Una città in Comune e Forza Pesaro.

«La sicurezza e il benessere dei cittadini sempre al centro delle nostre azioni politiche, e pur riconoscendo il grande lavoro svolto in questi anni dall’Amministrazione comunale in termini di applicazione di tecnologie all’avanguardia di video sorveglianza e Targa System nei luoghi strategici della città e nei varchi di accesso, abbiamo ritenuto opportuno focalizzarci ancor più su questa tematica. Gli alti flussi di visitatori che hanno caratterizzato l’anno appena concluso di “Pesaro Capitale italiana della cultura” e gli eventi in programmazione per la prossima stagione culturale e turistica, portano a una profonda riflessione sul piano dell’accoglienza della città dal punto di vista della sicurezza e del benessere, in quanto un territorio protetto, sicuro e soprattutto sorvegliato genera un valore aggiunto per lo sviluppo delle attività economiche, per l’attrazione abitativa residenziale e per gli investimenti immobiliari che registrano un forte aumento della domanda».

Per i consiglieri Dominici, Bernardi, Rocchi, Anniballi, Cioppi, Tommasoli, Vastante «Il valore dei sistemi di videosorveglianza è riconosciuto come un valido strumento per rispondere alle esigenze di sicurezza emerse negli ultimi anni e costituisce una delle priorità nelle Linee Programmatiche di questa legislatura che abbiamo fortemente sostenuto; vista l’evoluzione della tecnologia che offre oggi strumenti avanzati capaci di ottimizzare e migliorare l’efficienza nella gestione della sicurezza urbana e il sistema di videosorveglianza attualmente in essere, se implementato con nuove telecamere può costituire un valido strumento di prevenzione e monitoraggio, contribuendo ad aumentare la sicurezza e a contrastare atti illeciti, contribuendo a migliorare la vivibilità dei Quartieri e la sicurezza percepita dai cittadini e dai turisti. Come gruppi consiliari “La Marcia in più per Pesaro” – “Una città in comune” – “Forza Pesaro!” abbiamo protocollato in merito una mozione d’indirizzo per chiedere il “Piano della sicurezza urbana“ che va proprio in questa direzione, sollecitando l’amministrazione comunale ad una valutazione ancor più capillare delle aree maggiormente frequentate dai turisti, le zone commerciali e residenziali nonché le situazioni di aggregazione più sensibili, accogliendo in particolar modo le segnalazioni pervenute dai cittadini e dalle Forze dell’Ordine. Fondamentale sarà anche l’attenzione alla normativa della privacy e tutela della persona, limitando l’accesso ai dati sensibili esclusivamente per motivi di prevenzione e non ultimo procedendo con la manutenzione e riparazione delle telecamere già esistenti per garantirne il corretto funzionamento, pianificando interventi periodici per la pulizia delle lenti, la verifica dell’hardware e l’aggiornamento dei software utilizzati. La sicurezza al centro delle nostre azioni a tutela della creazione di un ambiente sano, sicuro e protetto per tutti i cittadini temporanei e stabili della nostra città».