Pesaro, la lista civica Una città in Comune: «Vendiamo immobili per avere nuove scuole all’avanguardia»

PESARO – La nuova scuola Manzi, che completa il Polo Scolastico di via La Marmora, la scuola Dante Alighieri di Via Gattoni ed il Centro Sociale per Anziani Leoncavallo, sono stati gli argomenti cardine della Variante discussa nell’ultima Commissione Urbanistica presieduta da Sergio Castellani, della Lista Civica “Una Città in Comune”.



«Una decisione che si occupa di interventi molto ambiziosi e all’avanguardia (rinnovamento, ammodernamento, ristrutturazione), che puntano a migliorare, come da tutti auspicato, la nostra edilizia scolastica – spiegano Castellani e Giorgia Leonardi – Una scelta netta e decisamente impegnativa dal punto di vista economico, ma anche una conferma evidente della forte volontà di rendere migliore la nostra città. Un progetto ambizioso che richiede grandi risorse, ottenibili grazie anche ad una attenta verifica della situazione».



Per i consiglieri «Le fonti necessarie derivano quindi direttamente dalla decisione di alienare tre beni ormai non più adatti alle necessità sociali (la scuola media Olivieri, il centro sociale “ex Totem”, la scuola media Mascarucci), aggiungendo a quella originale altre destinazioni edilizie (ad esempio residenziale, terziario, servizi) a vantaggio di chi vorrà aggiudicarseli, rendendoli così più appetibili sul mercato.

Un nuovo importante “tassello” messo in opera dai Consiglieri della Lista Civica Una Città in Comune, che fin dal primo giorno dopo le elezioni perseguono la politica “del fare”, impegnandosi a raggiungere risultati sempre molto ambiziosi, sempre a vantaggio dell’intera Comunità».