Pesaro, libri e vini locali: con “Calici di parole” degustazioni in letteratura

PESARO – Il binomio libri e vini del territorio. Calici di Parole è la nuova iniziativa di promozione culturale ed enogastronomica che Confcommercio Marche Nord organizza con la collaborazione all’AIS (Associazione Italiana Sommelier) delegazione di Pesaro. Ha il supporto del gruppo Terziario Donna e il patrocinio del Comune di Pesaro per Pesaro Capitale della Cultura 2024.

È stata presentata nella sede di Confcommercio, alla presenza del direttore Amerigo Varotti, della vicepresidente Barbara Marcolini, del vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini, della presidente di Terziario Donna Patrizia Caimi e di Raffaele Papi, delegato Ais Pesaro.

Ben sette appuntamenti nella sede dell’associazione di categoria, per ‘degustare’ libri insieme ai vini locali. La rassegna scatterà il 5 maggio alle ore 18.30 con la presentazione del libro di Leonardo Marabini ‘I segreti dall’aldiqua’.

«Una nuova iniziativa di promozione culturale ed enogastronomica – ha esordito Varotti – che diventerà annuale. Una rassegna nell’anno che precede Pesaro Capitale Italiana della Cultura, che va onorata con tanti appuntamenti di qualità. Presenteremo ben otto libri di sette autori, e avremo il piacere di degustare tanti ottimi vini grazie alla collaborazione dell’Ais»

Convinto il sostegno del Comune di Pesaro: «Un’ottima iniziativa – ha proseguito Vimini – perfettamente in linea con Pesaro Capitale della Cultura. Interessante e stimolante l’abbinamento di libri e vini. Per tutto questo sosteniamo con molto piacere questa novità targata Confcommercio, che permetterà di conoscere importanti autori sia locali che nazionali e degustare i vini del nostro territorio».

Collabora a Calici di Parole il gruppo Terziario Donna: «Siamo molto contenti – ha evidenziato Caimi – di partecipare a questa iniziativa. Teniamo molto alla promozione culturale e alla bellezza».

A proporre le degustazioni di vini l’Ais: «È un piacere collaborare alla rassegna – ha continuato Papi – durante la quale assaggeremo vini del territorio grazie al coinvolgimento di aziende della provincia e non solo, e anche olio».

Ha concluso Marcolini: «Confcommercio è un laboratorio di idee e costantemente nascono iniziative molto interessanti che contribuiscono alla promozione culturale ed enogastronomica, e allo sviluppo turistico».

«Partiremo – ha spiega il vicedirettore Agnese Trufelli – con un libro di un autore di Bergamo, attuale Capitale Italiana della Cultura. Un romanzo noir, una storia appassionante, divertente e sconvolgente. Regalatevi un momento ricco di mistero, vini da degustare e una gustosa sorpresa».

Il 17 maggio Patrizia Caimi, presidente di Terziario Donna, presenterà il libro ‘Metaura e le altre’ di Anna Maria Matteucci, direttore onorario dei musei del Comune di Fossombrone. Un volume nel quale si parla di cinque donne forsempronesi importanti nella storia.

Il 22 maggio sarà la volta del libro della nuova casa editrice Edizioni Biemme di Cagli con il libro ‘Umanestesia’ di Flavio Taini.

Si proseguirà il 29 maggio con ‘Nuvole di drago’ di Cristiano Varotti: romanzo che racconta le avventure in Cina dell’autore.

Il 5 giugno verrà presentato ‘Incrocio Bruni’ di Raffaele Papi. Si tratta di un vino importante riscoperto da diverse cantine della provincia pesarese.

L’appuntamento del 12 giugno vedrà ospite il filosofo Filippo Cannizzo. Sarà l’occasione per conoscere i libri ‘Briciole di bellezza’, premiato in diversi concorsi letterari, e ‘Lacrime di gentilezza’. Un appuntamento a cui Confcommercio tiene particolarmente perché i due volumi riassumono lo spirito con il quale è stato creato l’Itinerario della Bellezza, ossia l’individuazione del patrimonio culturale, ambientale, enogastronomico del nostro territorio per immaginare un turismo e un nuovo modello di sviluppo economico sostenibile basato sulla valorizzazione di queste eccellenze.

Infine, il 19 giugno, Nicoletta Tagliabracci presenterà il libro ‘Io sono Aura’.

Si degusteranno i vini delle cantine: azienda agricola Bucchini, La Collina delle Fate, Terracruda, azienda agraria Guerrieri, Incroci Bruni, azienda agraria Fiorini, azienda agricola Veggiari.