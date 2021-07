Pesaro, libri in hotel e nei campi sportivi: due iniziative per un’estate tutta da leggere

Free library in via Luca Della Robbia e volumi negli hotel per raggiungere turisti e vacanzieri. Ecco i progetti

PESARO – Dalla biblioteca agli hotel, ecco il progetto per “spostare” i libri nelle strutture ricettive. E anche in via Luca Della Robbia è stata installata la casetta dei libri per “valorizzare” i campi sportivi e di aggregazione della zona.

L’idea è quella di raggiungere i lettori potenziali spostando i libri dalle loro sedi ‘ufficiali’ (biblioteche e librerie) e facendoli circolare in modo informale nei luoghi più diversi della vita civile di una comunità: ecco l’obiettivo del progetto ormai ‘storico’ delle Biblioteche di Quartiere ‘La biblioteca fuori di sé…’, una delle proposte cittadine che meglio esprime i valori di ‘Pesaro Città che Legge’. E visto che siamo in piena stagione estiva e Pesaro accoglie turisti e visitatori, dopo gli stabilimenti balneari il progetto sbarca negli alberghi della città grazie alla collaborazione con APA Hotels (Associazione Pesarese Albergatori). Ad oggi le strutture ricettive che hanno aderito con entusiasmo sono 7: Atlantic, Baia Flaminia Resort, Bellevue, Delle Nazioni, Nettuno e Promenade, Leonardo Da Vinci, più il Bed&Breakfast San Bartolo.

La biblioteca si sposta in hotel

Ogni struttura ha ricevuto circa 50 libri selezionati in base al target di clientela tra cui romanzi, saggi, poesie, libri per ragazzi, volumi di arte e storia del territorio e libri in lingua da consultare nei momenti di attesa nella hall ma soprattutto da prendere in prestito e leggere comodamente in camera o sotto l’ombrellone. Un servizio che va incontro ai lettori ‘forti’ abituati ad avere sempre un libro in valigia, ma che vuole essere uno stimolo per chi non è abituato a pensare la lettura come un’attività da vacanza e che invece si renderà conto di quanto leggere possa diventare un piacere irrinunciabile ovunque. Al momento i libri prestati sono 332, numero destinato a crescere con l’arrivo dell’alta stagione e delle nuove richieste degli albergatori.

E sempre in tema di libri è stata installata in via Luca della Robbia una free library, una casetta dei libri. Il progetto rientra nel piano di recupero e valorizzazione dei campetti sportivi della via, attualmente in gestione all’UISP – Comitato di Pesaro Urbino e coinvolge, attraverso la donazione di libri, le Associazioni del territorio: Avis Pesaro, Lapallarotonda, Percorso Donna, UICI, Caritas, Jolly Roger.