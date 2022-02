Pesaro, lavori a Villa Marina per un parcheggio gratuito da 165 posti

PESARO – Entro l’estate il parcheggio gratuito di Villa Marina sarà completato e riqualificato come previsto dal progetto di fattibilità passato in giunta. A presentare l’intervento – che renderà definitivo e “strutturato” lo spazio di sosta da due anni punto di riferimento h24 per bagnanti e pesaresi che frequentano la zona mare – è l’assessore al Fare Riccardo Pozzi: «Renderemo più funzionale e pratico un parcheggio che si è rivelato estremamente prezioso per snellire la viabilità della zona mare, per agevolare la sosta delle famiglie e completare la strategia di mobilità sostenibile e integrata messa in campo da due estati».

La superficie di 4000 mq, sarà oggetto di un intervento da 200mila euro che consentirà la realizzazione di un parcheggio a raso destinato ad accogliere 165 posti auto e «alleggerire le problematiche legate alla sosta della zona».

Una scelta che – anche tramite la pedonalizzazione di viale Trieste e un maggior numero di navette gratuite – ha permesso, «di restituire spazi a cittadini e attività, riqualificare il lungomare e migliorare la sicurezza stradale e la fruizione sia dei pedoni sia dei ciclisti» precisa Pozzi.

Tra le lavorazioni previste: la preparazione del piano; la rullatura del sottofondo, l’apposizione di manto in misto cementato, la pavimentazione fatta da uno strato di binder e da tappeto d’usura. Sarà inoltre predisposta una rete di raccolta delle acque meteoriche collegate alla condotta fognaria, cordoli di delimitazione tra il parcheggio e l’area verde, la segnaletica stradale orizzontale e verticale, cinque fari illuminanti a Led, «per garantire la sicurezza dei fruitori a piedi e al volante».

I tempi previsti per l’intervento – che verrà sottoposto al voto del Consiglio comunale – sono di 60 giorni continuativi.