Pesaro, via ai lavori del sottopasso per la Ciclabile Vismara-Torraccia

PESARO – Dopo mesi di attesa RFI sblocca finalmente la data per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale che collegherà direttamente i quartieri di Vismara e Cattabrighe alla zona Torraccia. Il 10 settembre è iniziata la finestra di tempo di due settimane per intervenire sotto i binari della ferrovia e creare così il passaggio, dove “spingere” la struttura del sottopasso, già completata da tempo.

Un’operazione che consentirà finalmente di sbloccare un progetto che ha un’enorme importanza per Pesaro, perché unisce in modo diretto, sicuro e accessibile due zone della città molto frequentate, sedi di attività commerciali e uffici, ora diviso dalla linea ferroviaria Bologna-Ancona.

La maggior parte degli interventi verranno svolti in orario notturno, per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione ferroviaria. Il cantiere opererà con un calendario serrato, con l’obiettivo di completare i lavori entro due settimane, per la fine di settembre. La struttura del sottopasso, già completata e che aspettava solo il via libera di Rfi per essere installata, verrà spinta sotto i binari, che saranno preventivamente messi in sicurezza da dei supporti appositi.

Il sottopasso è parte integrante del tratto della ciclabile Vismara–Torraccia, che andrà a completare la linea 3 della Bicipolitana, costeggiando il fiume Foglia. Un’opera strategica per il collegamento tra quartieri, per la sicurezza dei cittadini e per la promozione della mobilità sostenibile. Un’infrastruttura che rafforza la visione della città ciclabile, connettendo le persone ai luoghi in modo sicuro, verde e moderno.