Pesaro, via libera ai lavori per il sottopasso dei Cappuccini

PESARO – È stato approvato in Giunta il progetto esecutivo per la riqualificazione del sottopasso ciclo-pedonale dei Cappuccini. «Si tratta di un’operazione strategica per la città, che rende più sicuro e accessibile un luogo centrale del passaggio urbano, che unisce due quartieri, frequentato ogni giorno da tanti pendolari, studenti, lavoratori», ha spiegato l’assessore al Fare Riccardo Pozzi.

Nello specifico «l’intervento rientra nel progetto di riqualificazione urbana “SPRINT”, del valore complessivo di 705.000 mila euro, prevede la messa a norma e il rinnovamento dell’attuale sottopassaggio tra la zona della stazione e il centro storico con il quartiere di Pantano, attraverso la demolizione di una parte delle attuali rampe e la realizzazione di nuovi punti di accesso con pendenza minore (dal 15% all’8% ndr). Questo per agevolare le persone con ridotta capacità motoria e facilitare il passaggio dei ciclisti, ora costretti a scendere dalla bicicletta per poter attraversare il percorso».

Quello della stazione è un nodo strategico del progetto di rigenerazione urbana della città, «una zona sulla quale l’Amministrazione, in accordo con le Forze dell’ordine, sta lavorando molto per trasformarla e renderla più vivibile, fruibile e sicura».

L’inizio dei lavori è previsto per il prossimo maggio e dureranno circa un anno, «Sarà un intervento complesso che richiederà anche la sinergia di Marche Multiservizi, che contestualmente, nel mese di luglio, provvederà all’adeguamento della rete del gas».