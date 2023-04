Pesaro, via ai lavori per la rotatoria sulla Siligata: ecco cosa cambia

Dal 17 aprile al 31 maggio chiusura dello svincolo della Statale 16 verso strada per Fiorenzuola di Focara; senso unico (direzione Cattolica) in strada della Val Regina

PESARO – Al via i lavori di Anas per la realizzazione della rotatoria di Siligata, un intervento che, a partire dalle ore 12 di lunedì 17 aprile fino al 31 maggio 2023, comporterà la chiusura dello svincolo che dalla Statale 16 conduce a strada Fiorenzuola di Focara. La via sarà comunque utilizzabile per raggiungere le abitazioni per chi proviene dal centro abitato o dalla Panoramica.

Previsto, sempre a partire dal 17 aprile fino al 31 maggio, il senso unico “in discesa” per strada della Val Regina, la via sarà percorribile provenendo dal centro della frazione di Fiorenzuola in direzione della Statale 16.

«Modifiche alla viabilità condivise – spiega Enzo Belloni, assessore all’Operatività – con i tecnici di Anas e il Quartiere, coinvolto nelle decisioni per lo svolgimento di questo intervento strategico per la messa in sicurezza degli automobilisti e dei residenti. L’obiettivo dell’Amministrazione è sia di permettere la rapida esecuzione delle operazioni ad Anas, sia limitare i disagi per gli abitanti di Fiorenzuola». Per questo, «Sarà necessario “alleggerire” la chiusura al traffico della Panoramica (strada Provinciale 44) prevista la domenica mattina, fino al 31 maggio. Nei prossimi giorni comunicheremo le modifiche temporanee» ha concluso l’assessore.