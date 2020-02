Pesaro, lavori al ponte di via La Marca, necessaria la chiusura parziale della Statale

PESARO – Lavori al ponte di via La Marca, previsti disagi: chiuderà infatti parte della Statale.

È partito oggi il cantiere per lavori sul ponte di via La Marca. L’amministrazione comunale è particolarmente sensibile alla situazione dei ponti della città ed ha avviato un’analisi già due anni fa partendo da quelli di via La Marca e dell‘Interquartieri.

Il ponte dell’Interquartieri ha superato le prove di carico e costituisce attualmente l’asse portate di attraversamento del fiume Foglia.

Su quello di via La Marca sono state rilevate criticità e per questo la portata è stata ridotta a 32 tonnellate per senso di marcia.

In merito ai lavori in via La Marca, l’assessore ai lavori pubblici Enzo Belloni sottolinea: «Comporteranno alcuni disagi alla viabilità e per questo ci scusiamo e cercheremo di procedere tempestivamente. L’ultimo tratto di via La Marca sarà infatti necessariamente chiuso per 75 giorni. Sarà necessario anche chiudere in parte la Statale, tratto via Cavallotti a via Kolbe, da metà marzo a fine aprile».

Gli uffici delle opere pubbliche hanno inoltre ricevuto gli esiti delle verifiche eseguite sul ponte del Cavalcaferrovia dei Cappuccini (intitolato a Giorgio De Sabbata): hanno evidenziato criticità e si dovrà intervenire, prioritariamente sui parapetti laterali che sono da sostituire. È già stato affidato l’incarico di progettazione esecutiva e sono stati accantonati 420.000 euro per l’esecuzione dei lavori. Anche in questo caso i lavori comporteranno disagi per la viabilità, sarà infatti necessario restringere la carreggiata.

«La volontà del Comune è individuare e realizzare un progetto complessivo – ribadisce Belloni – per i ponti della città, con l’obiettivo di rendere la viabilità sicura, consapevoli che sono necessari tempo e risorse che dovranno essere tutte a carico del bilancio comunale, ma l’importante è iniziare e questo lo abbiamo già fatto».