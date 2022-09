Pesaro, partiti i lavori in piazza del Popolo e un piano asfalti in città da 1,3 milioni di euro

Rifacimento dei sanpietrini, ma anche lavori in via Togliatti, Solferino, Pertini oltre a via Passeri e piazzale Primo Maggio

PESARO – Partito il piano asfalti da 1,3 mln di euro nel Comune di Pesaro.

A renderlo noto è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: «In base ad una scala di priorità le strade più vicine ai plessi scolastici sono quelle da cui siamo partiti per primi. Sono in fase di conclusione i lavori di via Solferino ingresso via Pertini e via Togliatti».

E’ già iniziato anche il ripristino dei marciapiedi di via Orlando, così come il rifacimento dei sanpietrini in centro storico su via Passeri e piazzale Primo Maggio, con un intervento da 110mila euro complessivi.

È di 600mila euro invece l’investimento inerente ai lavori già iniziati e che interessano la piazza del Popolo che diventerà più bella. Anche qui i lavori riguardano il ripristino del manto con la sostituzione di nuovi sanpietrini.

Per i lavori, l’amministrazione ha previsto un calendario a tre tappe: la prima, dal 5 settembre, riguarda la rimozione dei sampietrini, la sistemazione del manto e il riposizionamento dei sampietrini in una delle due metà della piazza, quelle che va dalla fontana al municipio. Lo stesso procedimento, sarà utilizzato per l’altra metà della piazza, interessata dalle operazioni nel secondo step previsto per ottobre. In entrambi i casi sono previsti anche gli interventi, da parte di Marche Multiservizi, di riqualificazione della rete di sottoservizi. La terza tappa sarà nella fascia laterale della piazza che “corre” davanti alla sede del Comune. La chiusura nell’autunno del 2023.

Ricci chiude: «Avanti spediti per la nostra Pesaro».