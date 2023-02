Pesaro, lavori all’ex intendenza di finanza ma garantendo la continuità per i negozi

Il comune ha incontrato l'agenzia del demanio e i commercianti per comunicare le tappe dell'intervento e trovare soluzioni

PESARO – Lavori all’ex intendenza di finanza, obiettivo garantire la continuità lavorativa per i commercianti.

L’Amministrazione comunale ha incontrato l’Agenzia del Demanio, i commercianti e le associazioni di categoria per presentare gli aggiornamenti del cronoprogramma dei lavori all’ex Intendenza di Finanza.

«È stata una riunione proficua – ha spiegato l’Amministrazione – che abbiamo convocato per chiarire i prossimi step del cantiere a tutti coloro che sono coinvolti dall’intervento svolto dal Demanio, che ringraziamo per la disponibilità e collaborazione. Sappiamo che l’avvio del cantiere è stato rapido e che questo ha preoccupato gli esercenti ma siamo al lavoro per attenuare, il più possibile i disagi».

Presenti, insieme a Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione e Partecipazione, al dirigente Marco Fattore, al direttore generale di Pesaro2024 Silvano Straccini e al capo di gabinetto Massimiliano Amadori, anche l’architetto Ernesto Tambroni-Armaroli del Demanio, che ha concordato con le associazioni di categoria, in particolare con i commercianti, un calendario di sopralluoghi.

«In questo modo – ha spiegato Frenquellucci – verificheremo le necessità di ciascuna delle attività che insistono nell’edificio e nelle vie interessate dal cantiere e, di conseguenza, valuteremo come adeguare l’intervento per garantire la continuità lavorativa dei commercianti e venir loro incontro nel ridurre il più possibile le problematiche che potrebbero insorgere in termini di fruizione».

L’incontro in comune

Quello avviato, è «un cantiere molto complesso che ha richiesto approvazioni e un iter estremamente delicato» ha ricordato l’Amministrazione che ha poi presentato alcune novità legate all’intervento. Tra queste, «La destinazione a “front office” di Pesaro2024 dei locali sfitti al piano terra, nel lato che affaccia su piazza del Popolo» ha precisato Straccini che ha anche comunicato altre novità: «L’edificio, durante l’intervento, sarà “vestito” da un telo graficizzato che sarà apposto in due delle facciate del complesso interessate dal cantiere. Sarà utile a promuovere le attività commerciali dell’area, darà un senso estetico e veicolerà i messaggi e le iniziative della Capitale». Una narrazione che sarà «bella da vedere» e che sarà potenziata anche dal ledwall «che sarà collocato anch’esso nel lato su piazza del Popolo, in cui si alterneranno le informazioni e gli appuntamenti de “La natura della cultura” di Pesaro2024 e del suo territorio».