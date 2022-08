Pesaro, lascia un biglietto per annunciare la fine: corsa contro il tempo, salvato

PESARO – La corsa contro il tempo dopo aver trovato il biglietto in cui annunciava di volerla far finita. Erano le 6,30 di mattina, 11 agosto, quando una donna ha dato l’allarme alla sala operativa della Questura di Pesaro.

Il suo compagno, un 37enne, le aveva mandato un messaggio in cui annunciava intenti estremi. Lo stesso messaggio era stato mandato ai familiari. Non c’era tempo da perdere, così le volanti della polizia hanno battuto le vie della città alla ricerca del 37enne sulla base della descrizione dell’aspetto fisico e dei suoi abiti fornita dalla donna.

Allertato anche il personale della polizia ferroviaria nel caso in cui il giovane potesse scegliere la stazione del treno come luogo per mettere a punto i suoi intenti. Così lo hanno trovato in via Flaminia e lo hanno avvicinato con molta calma. Dopo aver chiamato il 118 l’uomo è stato portato all’ospedale per accertamenti sanitari. Qui si è presentato calmo, ma una volta sottoposto a visita da parte del personale di psichiatria ha dato in escandescenze. Motivo per cui è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e ricoverato. Le acque si sono calmate, ma è stato un intervento provvidenziale per evitare che il 37enne potesse compiere gesti inconsulti.