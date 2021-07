Pesaro, violento litigio con l’ex compagno: 38enne lancia un rotolo di carta igienica alla polizia per farsi trovare

La donna si era chiusa in camera dopo che l'ex compagno era entrato in casa. Ha chiamato il 112 e per non farsi scoprire ha lanciato lo strano segnale

PESARO – Litiga con l’ex compagno, chiama la polizia e si rinchiude in casa. Per farsi trovare dalla pattuglia lancia sopra l’auto della voltante un rotolo di carta igienica.

Mercoledì sera, 14 luglio, all’ennesimo tentativo di riappacificazione proposto dal suo ex compagno, padre del bambino che attende, una donna di 38 anni, che dopo l’interruzione del rapporto con l’uomo, straniero di 23 anni, si era trasferita per la tranquillità in casa della madre, in centro a Pesaro, aveva acconsentito ad un incontro sotto casa della mamma.

La pacificazione invece si è tramutata subito in un violento litigio, tant’è che la donna si è rifugiata in casa. Il giovanissimo compagno si è fatto aprire la porta dall’ignara mamma, tenuta all’oscuro del tentativo di chiarimento. In casa la situazione è degenerata al punto che la madre ha fatto chiudere la figlia in camera, per non pregiudicare la salute della madre e della nascitura.



La ragazza nel contempo ha chiamato il 112 e, per farsi trovare, ha aperto la finestra, temendo di urlare e farsi scoprire dal ragazzo, e ha lanciato un rotolo di carta igienica sul vetro della volante. I poliziotti sorpresi dal gesto inusuale, sono scesi dall’auto vedendo la giovane che supplicandoli di essere discreti per non far peggiorare la cosa. Una volta all’interno e resosi conto di aver trasceso nei comportamenti il giovane ha lasciato spontaneamente la casa, non prima di aver avuto la conferma dell’interruzione definitiva della relazione con la ragazza.