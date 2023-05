Pesaro, ladro solitario fa visita a un capannone di una ditta del legno

PESARO – Ladri in azione nella zona industriale di Montelabbate, a chiusa di Ginestreto. A essere preso di mira un capannone industriale del settore del legno che produce accessori. L’allarme è scattato lunedì nel tardo pomeriggio quando si è attivato il sistema di sicurezza interna che ha richiamato il cellulare della proprietaria.

E’ stata la titolare a sua volta a dare l’allarme e a chiamare la polizia. Una volta giunti sul posto del ladro non c’era già più traccia. Dalle telecamere della videosorveglianza interna è stato appurato che all’interno del capannone era riuscito a entrare uno sconosciuto, parzialmente travisato, che è riuscito a raggiungere gli uffici, forzare la cassa dove ha asportato una somma in contanti, diverse migliaia di euro, in corso di quantificazione. La particolarità è che non sono stati rilevati segni di effrazione.