Pesaro, ruba oro in casa e saluta prima di andarsene. Il caso del ladro “educato”

Il ladro era entrato in una casa e aveva rubato alcuni preziosi, incontrando poi in strada la proprietaria dell'abitazione. Tanti i colpi in strada dei Condotti, in strada della Valle e in viale Cesare Battisti

PESARO – Ladri acrobati e ladri educati che salutano mentre se ne vanno. Doppio caso particolare a pesaro: il primo è avvenuto alle 12:30 del 25 agosto, in Strada della Valle, nella zona di Ginestreto, dove la figlia dei proprietari è rientrata per l’ora di pranzo e si è imbattuta in un uomo in strada. L’uomo ha salutato con un “buongiorno” poi si è dileguato in tutta fretta. Il ladro era entrato in camera da letto e aveva rubato alcuni bracciali in oro, collanine, orecchini e ciondoli. Non è stato ancora quantificato il valore degli ori ma si parla di diverse centinaia di euro. I proprietari hanno dato l’allarme alla polizia che sta indagando sull’accaduto. La descrizione dell’uomo che ha salutato potrebbe essere molto importante per stringere il cerchio sul ladro.



Alle 14:30 in strada dei Condotti, in un’altra zona periferica di Pesaro, altro colpo. I ladri qui si sono arrampicati su una cola pluviale per raggiungere il primo piano dove hanno trovato una finestra semi-aperta. I proprietari di casa si erano assentati un paio d’ore e in questo lasso di tempo, i malviventi hanno colpito. Hanno messo tutto a soqquadro cercando contanti o preziosi, ma non hanno trovato nulla. Hanno tentato di aprire la cassaforte ma senza esito perché non avevano una smerigliatrice con loro. Si sono accontentati di una cassa acustica, un apparecchio sonoro del valore di qualche centinaio di euro. Anche in questo caso il furto è stato denunciato alla Polizia che ha effettuato i rilievi di legge.

Da segnalare anche un furto in una palazzina in via Cesare Battisti, questa volta in pieno centro, in zona mare. Qui un condomine ha visto uscire due ragazzi in tutta fretta, poi poco dopo si è scoperto che c’era stato un furto in un appartamento. Ha girato un video in cui riprende i due fuggiaschi, uno completamente vestito di bianco. Verrà consegnato alle forze dell’ordine.

Sono giorni caldi perché sono stati segnalati diversi colpi in appartamento. Dal furto in via Hermada con l’assenza dei proprietari in vacanza, al caso dei ladri che hanno detto a un anziano di dover fare dei lavori ma poi hanno rubato ori per 40 mila euro in una villa in via dei Castagni.