Pesaro, il ladro riconosciuto e incastrato grazie ai social

PESARO – Il ladro incastrato grazie ai social, denunciato l’autore di almeno tre furti.

Il personale del reparto volanti della questura di Pesaro ha proceduto a rintracciare e denunciare un 50enne italiano non residente in provincia responsabile di alcuni furti avvenuti in città di cui, uno dei quali nella giornata di lunedì in una chiesa cittadina. Qui avrebbe avvicinato una donna in preghiera strappandole la borsetta.



L’attività svolta dal personale di Polizia è alquanto singolare perché un agente delle volanti l’aveva controllato qualche tempo prima e si era ricordato il nome. I sospetti erano già maturi, così i poliziotti sono andati a cercare il suo profilo social trovando varie fotografie. Sulla base dei like che aveva su alcune foto hanno rintracciato prima la compagna visto che lui non aveva riferimenti. Incrociando i dati sono riusciti a risalire all’uomo che lavora in una fabbrica nella periferia di Pesaro. Così si sono presentati da lui e gli hanno mostrato alcune foto delle telecamere di videosorveglianza nei luoghi dove aveva commesso i furti. Di fronte all’evidenza ha ammesso gli addebiti, così è stato denunciato per furto con destrezza. Tra i colpi messi a segno quello di un portafoglio Luis Vuitton che avrebbe voluto regalare per il compleanno alla fidanzata. Poi soldi e altri oggetti.

Al momento gli si addebitano tre furti, ma gli agenti stanno lavorando per ricostruire eventuali responsabilità in altri colpi degli ultimi giorni.