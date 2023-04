Pesaro, ladro cerca di introdursi in un deposito: a dare l’allarme un cittadino

E' successo nel tardo pomeriggio del 28 aprile in un deposito di una ditta di sanitari in via Toscana

PESARO – Furto sventato grazie anche al senso civico e allo spirito di osservazione di un cittadino. È successo nel tardo pomeriggio del 28 aprile in un deposito di una ditta di sanitari in via Toscana.



Un losco figuro è stato notato mentre stava trafficando nei pressi di un’entrata secondaria: il suo intento evidentemente era quello di forzare la porta ed introdursi nello stabile. Il cittadino ha notato il suo atteggiamento più che sospetto e non ci ha pensato due volte ad allertare le autorità. Sul posto sono prontamente giunte due pattuglie a sirene spiegate.



Probabilmente il ladro, intuendo di essere stato scoperto, ha pensato bene di dileguarsi a piedi velocemente rinunciando al colpo. Facile ipotizzare che da qualche parte non distante ci fosse qualche palo ad attenderlo per favorirgli la fuga con qualche mezzo.