Pesaro, ladri in villa durante le vacanze. Rubata l’argenteria

Furto in una villetta in via Cardinal Massaia, i malviventi sono passati dal retro e hanno messo tutto a soqqaudro

PESARO – Torna dalle vacanze e si accorge del furto in villa. E’ successo mercoledì quando la proprietaria di una casa in via Cardinal Massaia, una donna di 86 anni, era rientrata dalle vacanze. Ha trovato tutto messo a soqquadro. E ha chiamato la Volante della Polizia per sporgere denuncia.



Secondo una prima ricostruzione i ladri sono entrati da una porta finestra della cucina che si affaccia sul retro dell’abitazione. Una zona discreta da cui sono riusciti a entrare senza dare nell’occhio. Hanno buttato tutto all’aria, aperto cassetti e armadi, ma non hanno trovato gioielli. Solo qualche contante, ma pochi euro. Hanno quindi ripiegato sull’argenteria.



Il giorno prima c’era stato un altro furto in viale della Vittoria, in una villetta bifamiliare. I ladri stanno quindi colpendo case indipendenti tra il centro storico e il mare. Furti mirati a cercare la cassaforte, perchè in diverse occasioni avevano con loro il flessibile per poter sventrare la cassaforte sul posto.