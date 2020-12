Pesaro, ladri a Villa Fastiggi mettono a segno un colpo e ne tentano un altro

In via Achilli hanno forzato una porta finestra e preso oro per un valore di 2.000 euro. Sui casi indaga la Volante della polizia

PESARO – Ladri a Villa Fastiggi, un furto andato a segno e uno tentato a distanza di pochi minuti.

È successo lunedì sera prima che i proprietari di casa rientrassero dal lavoro. I malviventi hanno forzato una porta finestra di un appartamento in via Achilli nel quartiere di Villa Fastiggi. Una volta all’interno hanno messo tutto sotto sopra, aprendo cassetti e armadi. Poi hanno trovato il porta gioie e preso diversi monili in oro per un valore di 2.000 euro. Al rientro il proprietario di casa ha dato l’allarme alla Polizia che è intervenuta con la Volante per i rilievi di legge e cercare elementi utili ad avviare una indagine.



È stato segnalato anche il tentato furto in un altro appartamento nelle vicinanze. Ma i ladri non sono andati oltre al tentativo di forzare l’entrata. Forse scoperti, o disturbati da qualche rumore, sono scappati.