Pesaro, i ladri tornano due volte per finire il lavoro: rubati soldi e superalcolici

PESARO – Un primo giro per razziare i soldi, poi una nuova visita per portarsi via le bottiglie di superalcolici.

Il furto è avvenuto al Chiringuito in viale Trieste nella notte tra il 29 e il 30 agosto, tra le 4 e le 6. Un lasso di tempo abbastanza ampio perché i ladri, più di uno, sono entrati una prima volta forzando la saracinesca. Si sono diretti alla cassa da dove hanno asportato 3300 euro in contanti. E se ne sono andati.

Le telecamere hanno ripreso quei momenti. Dopo qualche tempo sono tornati di nuovo e questa volta hanno fatto razzia di bottiglie di super alcolici. Ne hanno portate via circa una ventina per un valore di qualche centinaia di euro. Il furto è stato denunciato ai carabinieri che stanno portando avanti le indagini.

Locali nel mirinio: La scorsa settimana erano finiti nel mirino due gastronomie e una libreria in centro storico.