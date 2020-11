Pesaro, ladri senza vergogna si introducono in un asilo nido

Il tentativo di furto è avvenuto alla Grande Quercia in via Leoncavallo. Tutto sanificato prima di far rientrare i ragazzi

PESARO – I ladri non si fermano neppure davanti a un asilo nido. Hanno forzato la porta de La Grande Quercia di via Leoncavallo e hanno rovistato all’interno cercando un fondo cassa o computer. Non è ancora chiaro se abbiano rubato qualcosa, l’intrusione è stata segnalata alla Polizia che attende la denuncia ufficiale.

Quello che è certo è che non sono mancati i disagi come racconta un genitore: «Quando ho portato mio figlio stavano sanificando come prevede la normativa, quindi i bimbi sono rimasti nel giardino per qualche minuto assieme agli insegnanti prima di poter entrare. Rubare in un asilo è qualcosa di vergognoso e inqualificabile».



Non è la prima volta che gli asili diventano bersaglio dei ladri. A febbraio i ladri si erano introdotti nell’asilo Albero Azzurro di Borgo Santa Maria forzando tre porte. Avevano rubato un Tablet del comune e 120 euro che erano provento di una raccolta fondi dei genitori per comprare materiale di cancelleria e per i lavoretti dei bambini.

Da registrare nella giornata di martedì, 3 novembre, anche il ritrovamento di una anziana in stato confusionario. La donna, 87 anni, era uscita di casa e si era perduta nella zona di via IV Novembre. I carabinieri sono riusciti a risalire alla sua identità nonostante non avesse i documenti e riportarla a casa e affidarla al figlio.