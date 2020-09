Pesaro, i ladri rubano il volante e il cruscotto della Bmw

Il colpo in via Kennedy. Esiste un mercato clandestino di queste parti di ricambio. Si segnala anche un tentato furto in un appartamento in via Flaminia. Indaga la polizia

PESARO – Scassinata l’auto, i ladri rubano il cruscotto e il volante. Due parti pregiate, che possono fruttare molto nel mercato nero dei pezzi di ricambio.

Il fatto è accaduto in via Kennedy nella notte tra venerdì e sabato.

I ladri hanno rotto il finestrino posteriore di una Bmw X3 e hanno smontato il volante e il cruscotto che contengono airbag e componenti tecnologiche, Un lavoro fatto da professionisti, che in pochi minuti hanno smontato il tutto senza danneggiarlo.



Una tipologia di furto che alcune bande in giro per l’Italia hanno messo a segno. Tanto che esiste persino un gruppo Facebook con oltre 500 iscritti di persone che sono state vittime di questo tipo di furto.



Sul caso indaga la Polizia che è intervenuta nel pomeriggio di sabato per i rilievi di legge e raccogliere la denuncia del proprietario.

Da segnalare anche un tentato furto in via Flaminia, all’altezza di piazza Redi. Qui i ladri hanno forzato la porta di ingresso dell’appartamento. Una volta dentro hanno svuotato cassetti e armadi ma da una prima ricostruzione pare non siano riusciti a trovare né contanti né oggetti in ora. La Polizia indaga per tentato furto.