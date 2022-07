Pesaro, topi d’auto in azione in viale Trieste: rubano portafogli a turisti francesi

PESARO – Topi d’auto in azione in viale Trieste, nella zona di Villamarina. Il fatto è avvenuto venerdì pomeriggio (8 Luglio) quando la Volante della polizia è stata allertata a seguito di due finestrini rotti.

Le persone erano in spiaggia e il malvivente ne ha approfittato per agire nella zona di Villa Marina. In un caso ha rotto il vetro ma non ha trovato nulla da rubare.

In un altro caso però nel vano porta oggetti ha rubato un portafogli con all’interno 100 euro e altri effetti personali e un navigatore. Vittima del furto dei turisti francesi che hanno allertato la Questura.