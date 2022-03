Pesaro, ladri di marmitte: diverse auto depredate in città

Il fenomeno è stato segnalato alle forze dell'ordine in diversi quartieri e in vari giorni. Forse una banda in azione

PESARO – Predoni di marmitte di auto: un fenomeno non nuovo anche nel Pesarese ma che in questi giorni ha subìto una recrudescenza. Le forze dell’ordine hanno registrato diverse chiamate di automobilisti che la mattina, andando a riprendere l’auto lasciata in un parcheggio pubblico, se la sono ritrovata senza la marmitta.

La mappatura parla di casi lungo viale della Liberazione, nel parcheggio di fronte alla caserma dell’esercito, nella zona del San Decenzio ma anche a Borgo Santa Maria e Pantano.

Forse una banda organizzata o magari più di una, che ha colpito negli ultimi giorni, tanto che alcune vittime hanno lanciato anche appelli via social per segnalare il fatto. Tra l’altro i modelli finiti nel mirino sono soprattutto utilitarie come Yaris o C3.

La tecnica? Il ladro la taglia con un flex portatile. Sul mercato del riciclaggio i ladri possono arrivare a rivendere il pezzo – destinato a officine abusive o laboratori clandestini attorno ai 100 euro. Ma il danno per la vittima è più consistente e si aggira attorno a diverse centinaia di euro.