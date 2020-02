Pesaro, ladri senza scrupoli rubano otto computer in una scuola elementare

Il colpo alla “Mondaini” di Santa Veneranda. I pc, acquistati grazie alle varie iniziative benefiche, servivano alla didattica per i bambini. Sull'accaduto indaga la polizia

PESARO – Rubano i computer da una scuola, ladri senza pietà per le attività dei bambini. È successo nella notte a cavallo di martedì e mercoledì a Santa Veneranda dove i malviventi sono riusciti a introdursi nella scuola elementare di via Boni intitolata ad Alessandra Barba Mondaini fondatrice del Cif. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i ladri sono entrati passando dalla porta della scuola materna per poi arrivare nelle aule della scuola elementare.

Una volta all’interno i malviventi hanno potuto agire indisturbati e si sono diretti nelle aule di musica e di informatica da dove hanno trafugato otto pc in uso per la didattica.

Tanta la rabbia dato che la maggior parte del materiale è stato acquistato grazie alla sensibilità dei genitori e alla varie iniziative benefiche organizzate. Il furto è stato denunciato alla Polizia.

Poche settimane fa un colpo analogo era avvenuto ai danni dell’asilo nido Albero azzurro dove ignoti avevano forzato le porte d’accesso rubando un tablet e circa 120 euro.