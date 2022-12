Pesaro, i ladri rubano in chiesa. Colpo da 20 mila euro anche in un’abitazione

PESARO – Furto in chiesa e in due abitazioni, il bottino dei ladri è importante.



Nella notte di domenica i malviventi sono entrati nella parrocchia di Santo Stefano a Candelara in via Pieve, forzando una porta esterna. Sono andati diritti agli uffici amministrativi del sacerdote e da qui hanno preso dei contanti: le offerte dei fedeli. Hanno trovato 1.500 euro circa, ma non solo. La particolarità è che hanno rubato persino 200 dollari americani. Poi se ne sono andati. Il furto è stato denunciato ai carabinieri.



Altri due colpi, questa volta a Pesaro nella serata di domenica, quando i proprietari delle abitazioni erano assenti.

Prima sono stati in via Luca Della Robbia in un appartamento al terzo piano. Sono passati dalle scale principali e una volta sul pianerottolo hanno forzato la porta di ingresso. Hanno messo tutto sotto sopra e sono arrivati in camera, dove dentro un armadio, dentro uno scrigno hanno trovato vari monili d’oro il cui valore è quantificabile in circa 20 mila euro.

Poco dopo sono stati in via Giusti. Stesse modalità, sono entrati dalla tromba delle scale e hanno forzato la porta principale. Qui hanno rovistato nelle stanze dove hanno preso 400 euro in contanti e monili d’oro per un valore di 1.500 euro circa.

Entrambi i colpi sono stati denunciati ai carabinieri. Le modalità sono simili per cui potrebbe trattarsi degli stessi ladri in azione. Erano più di uno perché qualcuno deve aver fatto da palo per controllare che le scale rimanessero sgombre al passaggio dei malviventi. Le indagini sono in corso.