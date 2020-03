Pesaro, i ladri passano dalla lavanderia e rubano oro

Il furto si è consumato in una abitazione indipendente in Strada per Novilara. Sulla vicenda indagano i carabinieri

PESARO – I ladri passano dal locale adibito a lavanderia e senza alcuna effrazione rubano l’oro.

Il furto si è consumato in una abitazione indipendente in Strada per Novilara. Qui tra il 23 e il 29 febbraio i ladri sono entrati all’interno passando da una pertinenza dell’abitazione usata come lavatoio. I locali, lasciati aperti, hanno permesso ai malviventi di raggiungere la casa. Così senza fare troppo trambusto hanno trovato il portagioie e portato via monili in oro per il valore di 5.000 euro circa. Il furto è stato denunciato solo ieri ai carabinieri perché l’inquilina, una donna di 56 anni, non si era accorta subito dell’ammanco.

Erano giorni che non avvenivano furti in appartamento, anche perchè le forze dell’ordine avevano sgominato due bande di ladri. Gente che dormiva in albergo e sistematicamente si muoveva per compiere furti. Ne avevano messi a segno diversi sul territorio. Anche a Fano un altro gruppo era stato fermato. Colpiva nel raggio di vari chilometri. Infine la banda che colpiva nelle pizzerie e piccoli esercizi commerciali.