Pesaro, ladri di spicci e dolciumi patteggiano la condanna

PESARO – Ladri di spicci e dolciumi, patteggiano i due ragazzi arrestati lo scorso febbraio. Un tatuaggio gli è stato fatale.



I fatti risalgono allo scorso febbraio quando un 21 enne residente a Pesaro di origini campane e un rumeno di 19 anni hanno effettuato una serie di colpi. Nascosti sotto cappucci e cappelli si erano introdotti al bar Albatros, alla pasticceria Roby e Giovi, al bar pizzeria Miralfiore e dal parrucchiere Coralloni. Rubarono gli spicci del fondocassa ma anche tanti dolci, caramelle e chewing gum.



I due giovani erano stati arrestati e finiti in carcere da cui sono usciti a maggio scorso. A prenderli furono gli agenti della squadra mobile e della squadra volante dopo una fuga in viale Fiume. A tradire i giovani il tatuaggio in una mano a forma di stella, ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un negozio oltre ai loro vestiti. E la stanza dell’hotel dove alloggiavano sul lungomare era piena di dolci.

L’accusa era quella di furto aggravato dal fatto di aver agito travisati e con violenza sulle cose.

Hanno patteggiato a 2 anni 5 mesi e 10 giorni in accordo con il pubblico ministero. Il patteggiamento prevede la sospensione condizionale della pena.