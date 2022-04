Pesaro, i ladri rubano i computer al centro di aggregazione per bambini e ragazzi

PESARO – I ladri rovistano e rubano al centro di aggregazione per bambini e ragazzi. I carabinieri del nucleo operativo radio mobile hanno effettuato un sopralluogo per un furto avvenuto al centro La Coccinella di via Ciro Menotti.

Qui i malviventi hanno forzato il portone di ingresso e hanno iniziato a frugare nelle aule utilizzate per il doposcuola di bambini e ragazzini.

Hanno portato via due computer portatili per un valore di circa 1000 euro e lasciato tutto in disordine. Il personale si è accordo all’apertura del centro. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.