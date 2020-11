Pesaro, i ladri a caccia del fondocassa vengono ripresi dalle telecamere

Colpo a Casa Fazi Poke in viale Trieste. Dalle immagini si vedono due ragazzi. Tentativo anche al Conad di via Della Robbia. Indaga la Polizia

PESARO – Furto nella notte tra ieri, martedì 24 novembre e mercoledì, a Casa Fazi Poke, primo locale pesarese in cui è possibile gustare il piatto tipico della cucina hawaiiana, il Poke, in viale Trieste.

I malviventi hanno rotto il vetro con una pietra e sono entrati nell’esercizio commerciale alla ricerca dei soldi. Erano in due e le telecamere di videosorveglianza li hanno ripresi in azione. Felpa bianca e nera uno con cappuccio calato in testa e giubbotto scuro e cappello per l’altro.

Il titolare ha diffuso le immagini di videosorveglianza su Facebook lanciando un appello: «Questa notte sono venuti a trovarci questi due. Se li riconoscete contattatemi per favore! Ovviamente il coprifuoco per sta gente non vale».

Il ladro in azione

Sul caso indaga la Polizia e sulle prime pare abbiano rubato 300 euro dalla cassa. Tentato furto anche al Conad di via della Robbia ma i malviventi non sono riusciti a mettere a segno il colpo. Restano i segni del tentativo di effrazione.