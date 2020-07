Pesaro, ladri acrobati rubano una collezione di orologi in appartamento

Il fatto è avvenuto in via Superchi nella zona di via Bonini. Si sono arrampicati da fuori fino al primo piano. Indaga la polizia

PESARO – Ladri acrobati in azione. Il colpo è avvenuto in

via Superchi, una traversa di via Bonini, ed è successo nella

prima serata di mercoledì (29 luglio), attorno all’ora di cena. I ladri si sono arrampicati fino al primo piano dello stabile grazie all’aiuto, probabilmente, di una cola esterna. Una volta arrivati al terrazzino hanno approfittato di una finestra lasciata semi aperta.

Poi hanno iniziato a rovistare ovunque in cerca di contanti o preziosi e hanno messo le mani su una collezione di orologi che stando alle prime stime non dovrebbe essere di eccessivo valore.

I proprietari al rientro in casa hanno dato l’allarme alla polizia che è intervenuta per raccogliere la denuncia e cercare elementi per risalire ai responsabili.

Tornano i ladri in appartamento. Nei giorni scorsi due banditi hanno sequestrato un ventenne che era in camera da letto al momento della visita dei malviventi.

Un’altra famiglia si era trovata i ladri davanti e li aveva messi in fuga. Scelgono di colpire a qualsiasi ora, con il rischio di trovarsi faccia a faccia coi proprietari di casa.