Pesaro, la lezione di italiano per stranieri finisce in rissa: cinque denunce

PESARO – La lezione di italiano per stranieri, si trasforma in una rissa, cinque denunce.



Il fatto è accaduto dopo le 17 di lunedì quando dei ragazzi pakistani di circa una ventina d’anni si sono ritrovati alla scuola di italiano per stranieri alle medie Annibale Olivieri in via Confalonieri nella zona di via Solferino.



Due ragazzi hanno iniziato a litigare per motivi di donne. Pare che l’oggetto del contendere sia stata una cena con delle ragazze della scuola. Tra insulti e provocazioni, i toni si sono scaldati fino ai fatti. I due si sono azzuffati e subito dopo altri tre sono intervenuti. Non è chiaro se volessero sedare la lite o meno, fatto sta che ne è nata una rissa in cui tutti e cinque sono diventati protagonisti. Un ragazzo ha preso una sedia e ha iniziato a colpire il rivale su un braccio. Sono volate altre sedie nel corridoio.



Immediata la chiamata alle forze dell’ordine e alla polizia che è intervenuta sul posto con la squadra volante. La rissa è stata sedata e gli agenti hanno raccolto le testimonianze. I cinque protagonisti verranno tutti denunciati per rissa. Sono state necessarie anche le cure dei medici per le contusioni riportate da chi ha subito i colpi di sedia nel braccio.

I ragazzi, tutti pakistani, sono ospiti di strutture di accoglienza della città.