Pesaro, la Lega chiede di intervenire su Villa Marina: «Spettacolo inaccettabile per una città turistica»

PESARO – Villa Marina, Lega Pesaro chiede un intervento e di ripristinare una situazione di decoro. Oggi l’immobile è coperto da teli e risulta fatiscente. Le aste per la vendita erano andate deserte e il suo destino è incerto. Un palazzo in piena zona mare che al momento non è affatto un bello spettacolo.

«Occorre intervenire subito per ripristinare il decoro su Villa Marina in viale Trieste che, ad oggi, si presenta in condizioni sconcertanti con teli bianchi svolazzanti su tutta la struttura – il segretario della Lega di Pesaro Silvana Ghiretti chiede un impegno all’amministrazione comunale per un intervento repentino sull’edificio delle Colonie di Villa Marina – E’ uno spettacolo inaccettabile per una città turistica che non può presentarsi per il week end di Pasqua con una fotografia non degna della qualità della nostra città. Occorre un impegno serio e concreto per non vanificare».

Villa Marina

«Il Comune di Pesaro non può accettare che le Colonie di Villa Marina lungo viale Trieste rimangano in queste condizioni indecorose con stracci lisi e logori che ne delineano un’immagine di incuria e abbandono, e non può pensare di distogliere l’attenzione da questo disastro, piantando piante tropicali come la Jacaranda che, per la sua particolarità, non sappiamo se resisterà al nostro clima, come già evidenziato dal nostro consigliere comunale Dario Andreolli. Occorre intervenire subito con urgenza ed attivarsi con l’Inps e con il fondo Postelegrafonici per ripristinare una condizione di decoro in una delle zone più importanti della principale passeggiata estiva. Non si possono vanificare gli investimenti pubblici e gli investimenti delle attività economiche e commerciali facendo vinta che questa immagine non deturpi il nostro lungomare. Quella zona rappresenta un luogo nevralgico di collegamento tra il viale Trieste e la zona portuale tra le più frequentate ed iconiche della nostra città. Ci auguriamo che già nei prossimi giorni ci possa essere un intervento da parte della amministrazione».