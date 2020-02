Pesaro, la droga tra gli arbusti, altro sequestro al Miralfiore. Tentato furto in un ristorante

PESARO – Droga al parco, ancora un sequestro. Nella serata di giovedì i poliziotti della Questura, assieme all’unità cinofila hanno perlustrato il parco Miralfiore. Qui hanno trovato un imbosco tra i cespugli in cui i pusher avevano nascosto 34 grammi di marijuana pronti a essere piazzati nel mercato pesarese. Un sacchetto di cellophane contenente le dosi. Un classico espediente degli spacciatori per evitare di farsi trovare con la droga addosso e rischiare denunce o arresti.

Non è certo una novità, segnale che il parco e la zona della stazione continuano a essere delle piazze di spaccio per i pusher. La scorsa settimana un nigeriano era stato arrestato e trovato in possesso di 8 dosi di eroina. E la Guardia di Finanza aveva trovato un bazar di droghe compreso un kit per iniettarsi l’eroina per endovena con tanto di fornellino e bicarbonato.

La Polizia segnala anche un tentativo di furto in un ristorante. Probabilmente uno o più balordi hanno fatto visita al ristorante Norina di Fossosejore. Qui hanno rotto una finestra e si sono introdotti all’interno. Stando ai primi rilievi non risulterebbero ammanchi dal locale. Sul caso indaga la Volante della questura di Pesaro. Sono giorni caldi per i furti perché i ladri hanno tentato di colpire alla Villa di Arnaldo Forlani, ex premier e ministro della Dc, a Novilara. Si sono registrati anche colpi in villa, come nel caso di strada dei Castagni a Santa Veneranda dove i ladri hanno rubato ben 40 mila euro tra contanti e gioielli. Sono stati persino visti da chi rientrava in casa e sono scappati a 100 all’ora.