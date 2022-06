Pesaro, investito mentre va a lavoro in bici. Morto un 32enne

PESARO – Muore mentre va al lavoro in bicicletta. L’incidente nella mattinata del 17 giugno intorno alle 5,30. Si tratta di A. A., pakistano di 32 anni investito da una Ford Puma sulla provinciale 423 all’altezza di Borgo Santa Maria all’altezza di via Monte Giano.

Il ragazzo si sarebbe immesso nella strada dove è avvenuto il violento impatto. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri. Le condizioni sono apparse subito disperate, è stata allertata l’eliambulanza ma i sanitari del 118 poco dopo hanno potuto solo constatarne il decesso per le gravi ferite riportate.

Sotto shock anche la signora di 54 anni che lo ha investito, portata in ospedale per lo stato d’ansia generato dall’impatto e per le conseguenze sul ragazzo.